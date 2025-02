Tribunal da Relação “robustece” despacho do juiz de instrução

Relação “robustece” despacho de instrução é o assunto que faz hoje a manchete do DIÁRIO. “Há quem não tenha lido o acórdão e quem tenha publicado determinadas notícias com conclusões que não são acertadas”, passando para a opinião pública uma “ideia falsa”. A afirmação é de Paulo Sá e Cunha, advogado de Pedro Calado que, em entrevista ao DIÁRIO, esclarece vários detalhes do megaprocesso que envolve o ex-presidente da CMF.

Rumo à manutenção é outro dos destaques. Nacional alcançou ontem a 1.ª vitória fora, ao bater, por 2-0, o Farense, adversário directo na luta pela permanência. Alvinegros defrontam o Estoril na próxima jornada

Para ler ainda Jéssica Rodrigues de ‘ouro’. Atleta do CDR Prazeres faz história ao sagrar-se Campeã do Mundo na patinagem de velocidade no gelo.

Nota também para Governo apoia 13 trupes de Carnaval com 300 mil euros.

Por fim, Instituto das Florestas altera orgânica para criar cargos de chefia intermédia.

