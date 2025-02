Santana com a menor cobertura de esgotos da ARM é o assunto que faz hoje a machete do DIÁRIO. “Grande dispersão da população” faz com que o concelho nortenho tenha uma cobertura de apenas 5%, enquanto Porto Santo lidera com 94%. Sistema multimunicipal da empresa Águas e Resíduos da Madeira, que conta com cinco municípios aderentes, tem 450 km de extensão.

Bandeira portuguesa com o melhor desempenho europeu é outro dos destaques. Registo Internacional de Navios da Madeira - MAR com nota positiva, segundo o relatório anual de inspecções da organização mundial ‘Paris MoU’.

Marítimo quebra ciclo de 6 jogos sem ganhar merece também nota na ‘primeira’ deste domingo. Verde-rubros vencem Portimonense e alcançam a 2.ª vitória em casa no presente campeonato. Na próxima jornada, madeirenses jogam fora com o Alverca.

Leia ainda Coração de piloto, atitude de campeã. Aos 18 anos, Laura Vieira é exemplo dentro e fora das pistas de motocross.

Por fim, CMF traz especialistas nacionais para uma semana sobre o futuro do clima.

