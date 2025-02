DIÁRIO vence dois prémios no European Newspaper Award

O DIÁRIO foi duplamente premiado pela 26.ª edição dos 'European Newspaper Award', que decorreu em Dusseldorf, na Alemanha.

O nosso matutino viu galardoadas duas primeiras páginas: a de 13 de Outubro de 2023 e a de 9 de Abril de 2024. A primeira diz respeito a uma imagem sobre os incêndios que deflagraram na Calheta e tem o título de 'Cercados'.

A segunda versa o consumo excessivo de álcool ao volante na Região e tem o título 'Campeões de excesso de álcool ao volante'. Foi também distinguida a reportagem sobre este tema.

A maior competição europeia de design de jornais da Europa é da responsabilidade da organização alemã Office for Newspaper Design. No espólio do DIÁRIO há um acumulado de 60 prémios, com destaque para o histórico obtido em 2010, ano em que foi considerado o melhor jornal local europeu do ano.