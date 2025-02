Temperatura esteve 2ºC acima, água do mar mais 1,9ºC e chuva caiu menos do que o habitual em Janeiro

O início do ano não foi nada positivo no que à climatologia diz respeito, sobretudo para o que deveria ser normal em pleno inverno. Em Janeiro de 2025, os dados do IPMA divulgados hoje pela DREM, mostram que a temperatura esteve 2º Celsius acima do normal, a água do mar esteve mais 1,9º Celsius acima do habitual e a chuva caiu menos do que seria expectável. Dados resumidos pela Direção Regional de Estatística da Madeira neste resumo.

Temperatura do ar

No mês de janeiro de 2025, a temperatura média mais elevada (19,1 °C) foi registada no Porto Moniz e a temperatura média mais baixa foi registada na estação do Pico do Areeiro (8,1 °C).

Comparativamente às normais climatológicas2 de janeiro, todas as estações para as quais foi possível disponibilizar esta informação (6 estações) apresentaram valores superiores, destacando-se o Chão do Areeiro com +3,2 °C de desvio face à normal desta estação.

No que respeita às temperaturas máxima e mínima absolutas registadas no último mês, os extremos foram registados nas estações do Porto Moniz (25,2 °C no dia 10) e do Pico do Areeiro (-0,2 °C no dia 24). De notar que o dia 24 foi o dia mais frio em 9 estações.

Precipitação

Em janeiro de 2025, o valor mais elevado de precipitação total foi registado na estação meteorológica do Chão do Areeiro (372,5 mm), tendo sido no dia 21, que se observou o maior valor de precipitação diária nesta estação (106,6 mm). Contrariamente, o valor mensal mais baixo foi registado na Selvagem Grande (1,1 mm).

Em comparação com a normal climatológica 1961-1990 do mês de janeiro, destaca-se a estação do Santo da Serra com uma anomalia negativa da ordem dos 183,8 mm. Nenhuma estação registou desvio positivo em relação à normal.

Analisando os dias com precipitação (dias com chuva, chuvosos e muito chuvosos), conclui-se que o máximo de dias com chuva (dias com 0,1 mm de precipitação ou mais) foi registado na estação do Santo da Serra (19 dias). O máximo de dias chuvosos (dias com 1,0 mm de precipitação ou mais) foi também registado nesta estação bem como na estação dos Prazeres (12 dias), e o número máximo de dias muito chuvosos (dias com 10 mm de precipitação ou mais), foi registado na estação do Chão do Areeiro (7 dias).

Humidade relativa do ar

Em janeiro de 2025, os valores médios mensais da humidade relativa do ar variaram entre 55% no Pico do Areeiro e 88% nos Prazeres. O valor mínimo diário da humidade relativa do ar (2%) foi registado na estação do Pico do Areeiro, nos dias 16, 17 e 24 do mês de janeiro, e o valor máximo (100%) foi atingido em 7 estações, em diferentes dias do mês.

Vento

Em janeiro de 2025, entre as estações com anemómetro, foi na estação do Chão do Areeiro que se registou a maior intensidade média do vento (21,9 km/h), por outro lado, foi na estação da Cancela que se registou a média mais baixa (7,3 km/h). A maior rajada do vento foi registada no dia 21 no Chão do Areeiro (106 km/h).

Insolação

A insolação (número de horas de Sol descoberto) no mês de janeiro foi de 179,2 horas na estação do Funchal/Observatório (sendo o valor da normal de 140,4 horas),165,0 horas em Santa Catarina/Aeroporto3 e de 139,2 horas no Porto Santo/Aeroporto (valor da normal e 134,9 horas).

Água do mar

Em janeiro, a temperatura média da água do mar medida no Molhe da Pontinha (Funchal) foi de 19,6 °C (+1,3 °C que o valor da normal para este mês). A temperatura média mais alta foi registada nos 3 primeiros dias do mês (20,2 °C) e a mais baixa (19,1 °C) no dia 22 de Janeiro.