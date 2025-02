Chuva no Areeiro atinge valor de aviso vermelho

A queda de chuva, nas últimas três horas, já ultrapassou o nível de aviso vermelho (para um intervalo de seis horas).

A estação climatológica do Chão do Areeiro, a 1.500 metros de altitude, registou um acumulado de precipitação de 80,5 litros por metro quadrado (mm), sendo o limite de 60 litros por metro quadrado em seis horas.

Apesar dos valores registados, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) mantém o aviso de chuva forte para as regiões montanhosas da ilha no nível laranja.

Chuva forte deixa a Madeira sob aviso laranja O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) acabou de emitir um aviso laranja para a chuva na Madeira.

De resto, as previsões do IPMA para esta segunda-feira, 17 de Fevereiro, antecipavam um agravamento do estado do tempo ao longo do dia de hoje:

Estado do tempo vai piorar ao longo desta segunda-feira na Madeira A previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para esta segunda-feira na Madeira aponta para céu em geral muito nublado, com abertas até ao final da manhã, mas com períodos de chuva a partir do final da manhã, sendo por vezes forte e acompanhada de trovoada, em especial na vertente sul e nas terras altas da ilha da Madeira, a partir do meio da tarde.

O mau tempo também está a condicionar a operacionalidade do Aeroporto da Madeira: