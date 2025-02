PJ investiga incêndio na Madalena do Mar

A Polícia Judiciária está a investigar a origem do incêndio que deflagrou este domingo na escarpa da Madalena do Mar.

A Polícia de Segurança Pública foi chamada ao local, mas como surgiram dúvidas sobre um eventual fogo posto, alertou a PJ a quem compete a investigação de crimes desta natureza.

Tal como o DIÁRIO noticiou, no local encontram-se os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol, os Bombeiros Voluntários Madeirenses e o helicóptero do Serviço Regional de Protecção Civil.