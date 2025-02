Concluída limpeza de estrada municipal na Madalena do Mar

A Associação Humanitária dos Bombeiros da Ribeira Brava e Ponta do Sol procedeu, ontem, à limpeza da estrada municipal, no sítio do Passo, após a intervenção dos rocheiros do Governo Regional na escarpa da Madalena do Mar.

O executivo diz que a limpeza foi efectuada "quando já estavam reunidas todas as condições de segurança".

Apesar de se tratar de uma estrada municipal, de acordo com o edital camarário, foi incumbência do Governo Regional a operação de limpeza que foi realizada com a colaboração da Associação Humanitária dos Bombeiros da Ribeira Brava e Ponta do Sol, após a conjugação de esforços dos serviços do Governo, incluindo a APRAM (Portos da Madeira).

"Neste momento está a ser avaliada a segurança de toda a infra-estrutura", indica a tutela em comunicado de imprensa.

Após um trabalho de limpeza da escarpa, foi identificada uma pedra de grandes dimensões que ameaçava cair a qualquer instante, motivando a decisão do Governo de retirar de imediato o bloco rochoso.

"De sublinhar que a lota existente no local já se encontrava fora de atividade por motivo de insegurança pelo que agora deve ser tecnicamente avaliada a infra-estrutura", clarifica a mesma nota.