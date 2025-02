Sindicato chega a acordo com a Águas e Resíduos da Madeira

O SINTAP Madeira anunciou que, após diversas reuniões com o Conselho de Administração da Águas e Resíduos da Madeira, e com o acompanhamento secretária Regional de Rafaela Fernandes, responsável pela tutela da empresa, foi concluído, esta terça-feira, o processo negocial para a revisão parcial do Acordo de Empresa.

Pese entendermos que algumas matérias poderiam ser melhoradas, concluímos que foram atingidos os principais objectivos que permitem garantir melhorias positivas para os trabalhadores e trabalhadoras da ARM. Hoje, como no passado, continuamos a procurar as melhores condições para os trabalhadores, sem que para tal tenhamos exercido uma política de luta pela luta, com propostas fantasiosas e ou demagógicas. SINTAP Madeira

Este acordo trouxe avanços significativos para os trabalhadores da ARM, com destaque para a fixação da remuneração mínima, correspondente ao nível mais baixo praticado na empresa, em 919,58 euros, e o aumento médio de 8,97% para os trabalhadores entre as posições 1 e 11 da TRU. Além disso, o montante pecuniário dos níveis remuneratórios entre o nível 12 e 33 da TRU foi actualizado em 56,58 euros, enquanto os níveis superiores à posição 33 terão uma actualização de 2,15%. Foi ainda realizada uma alteração à posição retributiva por antiguidade, com um aditamento ao artigo 22º do regulamento de enquadramento salarial, que assegura que os trabalhadores não percam pontos nas avaliações de desempenho não realizadas. Outra das conquistas foi a clarificação do regime especial de compensação suplementar, conferindo aos trabalhadores a opção de escolha, e a rejeição de qualquer proposta de banco de horas.