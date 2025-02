Chuva regressa hoje à Madeira e pode ser forte a partir da noite

As previsões do tempo para esta sexta-feira na Madeira apontam para céu geralmente muito nublado.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), são esperados períodos de chuva a partir do meio da tarde, que poderão ser por vezes fortes e acompanhados de trovoada no final do dia.

O vento deverá soprar fraco a moderado (10 a 30 km/h) de Sul/Sudoeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas e nos extremos Leste e Oeste da ilha da Madeira a partir da tarde.

No Funchal, conte com céu geralmente muito nublado. Também na capital, são esperados períodos de chuva a partir do meio da tarde, que poderão ser por vezes fortes e acompanhados de trovoada no final do dia.

Está em vigor um aviso amarelo para a chuva, tanto na Madeira, como no Porto Santo, entre as 21 horas desta sexta-feira e as 9 horas da manhã de amanhã, sábado, devido às previsões de precipitação por vezes forte, que poderá ser acompanhada de trovoada.

No mar, na costa Norte, deverá contar com ondas de Noroeste com 2,5 a 3,5 metros. na costa Sul as ondas deverão ser de Oeste/Sudoeste com 1 a 1,5 metros, sendo 1,5 a 2,5 metros na parte Oeste. A temperatura da água do mar deverá rondar os 19/20ºC.