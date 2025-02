“A expansão para a Madeira não teria sido possível sem a visão e a confiança dos nossos parceiros locais. Não podemos deixar de expressar um sincero agradecimento aos sócios da Publifunchal, que reconheceram na DreamMedia um parceiro estratégico para transformar o Funchal e impulsionar a sua modernização”, destacou Ricardo Bastos, CEO da DreamMedia, na apresentação da marca na Madeira.

Aproveitou a ocasião para sublinhar que “a Publifunchal continua a ser a concessionária responsável pelo mobiliário urbano da cidade, agora sob a marca DreamMedia Madeira”. Parceria que “é o primeiro passo de uma caminhada conjunta rumo à excelência”, apontou.

Na apresentação que assinala a chegada de uma nova era para o mobiliário urbano da cidade, manifestou “profundo sentido de orgulho e compromisso” a inauguração oficial da DremMedia Madeira. “Mais do que um marco na nossa expansão, representa uma nova era na publicidade exterior na região, orientado para a inovação, o desenvolvimento sustentável das cidades e a modernização do espaço público”, enfatizou. “A nossa presença no Funchal é a união perfeita entre vanguarda e propósito, entre progresso e responsabilidade”, complementou.

Perante os muitos convidados que marcam presença no evento 'Next Level', no BallRoom do Savoy Palace, Ricardo Bastos fez saber que a DreamMedia “é hoje a maior empresa portuguesa de publicidade exterior, o operador com maior cobertura e inventário OOH em Portugal, sendo a única presente nos 20 distritos do país, incluindo Madeira e Açores, e com cobertura em mais de 300 municípios. Somos líderes em todos os segmentos onde actuamos: outdoors clássicos, digital OOH, activações e roadshows, mobiliário urbano e transportes. Mas a nossa ambição não se mede apenas em números. O nosso propósito é claro e inabalável: inspirar marcas, dignificar e impulsionar o sector, e, acima de tudo, caminhar lado a lado com os municípios para construir cidades mais modernas, eficientes e sustentáveis, ao serviço dos cidadãos”, disse.

Recordou ainda que “desde 2021, tornámo-nos o primeiro operador 100% português a investir na instalação, manutenção e exploração de mobiliário urbano em Portugal. Em 2024, com a aquisição da CEMARK ao Grupo Espanhol FCC, consolidámos aquela que é a maior rede de mupis do país, elevando a qualidade da publicidade exterior e garantindo um investimento contínuo em infra-estruturas mais modernas, digitais e ecológicas”.