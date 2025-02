DREAMMEDIA continua a melhorar abrigos no Funchal

A DREAMMEDIA continua a apostar na modernização do espaço público do Funchal, com a manutenção dos abrigos na Avenida do Mar e junto à Empresa de Electricidade da Madeira, garantindo mais conforto, funcionalidade e sustentabilidade aos munícipes do Funchal.

Para assinalar a chegada de uma nova era para o mobiliário urbano, à cidade, a DREAMMEDIA realiza, no próximo dia 18 de Fevereiro, pelas 17 horas, o evento 'Next Level', que terá lugar BallRoom do Savoy Palace.

Estes trabalhos de manutenção permitem optimizar as funcionalidades destes abrigos, tornando-os mais eficientes e sustentáveis, sem implicar a sua remoção. A nossa prioridade é garantir que os munícipes beneficiam de um mobiliário urbano inovador, confortável e ambientalmente responsável, reforçando o compromisso da DREAMMEDIA Madeira com um futuro mais verde e tecnológico para a cidade do Funchal Ricardo Bastos, CEO da DREAMMEDIA

Com características como telhados verdes que promovem a biodiversidade, painéis solares que reduzem a pegada energética ao alimentar sistemas de iluminação e carregamento USB e um design que combina funcionalidade e responsabilidade ambiental, estes abrigos vão além da inovação no sector, reflectindo a visão do Grupo DREAMMEDIA de transformar o espaço urbano em benefício da comunidade e do meio ambiente.

A cerimónia que marca a melhoria destes abrigos contará com um momento simbólico de inauguração, seguido de um cocktail volante, proporcionando um ambiente exclusivo de networking e partilha entre profissionais do sector, parceiros estratégicos e entidades locais.

"Este evento representa o compromisso da empresa com a inovação e a sustentabilidade, alinhando o urbanismo às necessidades de um futuro mais inteligente e ecológico. Mais do que estruturas sustentáveis, estes abrigos são uma afirmação clara da DREAMMEDIA Madeira como um agente activo e dedicado ao futuro das cidades mais verdes e sustentáveis", refere o CEO.