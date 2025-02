Mar da Madeira vai ser vigiado por drones e submarinos não tripulados

A vigilância marítima no espaço territorial português vai depender de uma “nova Marinha, mais moderna, holística, tecnologicamente avançada”, que incluirá drones e submarinos não tripulados. Quem o afirma é o capitão-de-mar-e-guerra Rui Teixeira, que está agora a terminar a comissão de serviço como comandante da Zona Marítima da Madeira. Em entrevista, este oficial vislumbra um “futuro promissor” ao nível de meios e capacidades da Marinha e diz ser fundamental proteger os cabos oceânicos. O seu substituto no cargo será Bruno Teles, que assume o leme na próxima semana. O tema constitui a manchete da edição do DIÁRIO desta segunda-feira.

Outra notícia em destaque nesta edição revela que o programa de acesso a tratamentos ortodônticos ‘+Sorriso’, promovido pelo IASAÚDE e destinado a jovens dos 10 aos 16 anos, já aplicou mais de 350 mil euros em comparticipações. A colocação e controlo de aparelhos de correcção dos dentes leva grande parte da verba. Ainda na área da saúde, ficamos a saber que um investimento de 2,2 milhões de euros vai melhorar eficiência energética do centro de saúde de Santana.

Há um artigo com chamada na primeira página que anuncia que a empresa que gere o sector da banana vai pedir a protecção e apoio às instâncias europeias, de modo a garantir a sustentabilidade e mais competitividade face à concorrência.

Ficamos ainda a saber nesta edição que mais de 600 idosos estão incritos nas actividades de dança sénior.

Por fim, há a notícia de que as visitas aos museus da Região cresceram 20,4 por cento. Um total de 248 mil pessoas passaram pelos espaços de cultura, história e arte da Madeira. Ainda nesta área, há um jovem artista madeirense premiado em Londres.

