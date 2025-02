DreamMedia não descarta possível expansão para além do Funchal

A DreamMedia Madeira, a nova marca comercial da Publifunchal, detentora da concessão da publicidade exterior na cidade do Funchal, não descarta a possibilidade de alargar horizontes e expandir a aposta a outros concelhos que não apenas ao da capital.

Luís Gonçalves, coordenador geral na Madeira da DreamMedia, admitiu essa ambição de expansão aos jornalistas, nos momentos que antecederam a apresentação desta empresa de Out Of Home (OOH), com enfoque no mobiliário urbano, a decorrer no Grand Ballroom do hotel Savoy Palace, evento que conta também com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

Sobre a nova marca comercial, explica que a mudança “deveu-se à necessidade da Publifunchal, por um lado, modernizar a sua oferta e, por outro lado, a visão estratégica da DremMedia Portugal, que é a maior empresa do sector em publicidade exterior”. As duas necessidades aliadas estão na origem da nova marca comercial, como referido por Luís Gonçalves na entrevista dada ao DIÁRIO, na edição desta terça-feira.

“Mostrar que a publicidade exterior não é apenas para grandes marcas, mas sim, oferecer soluções a todas as realidades orçamentais”, é um dos propósitos da DreamMedia, cuja estratégia para a Madeira “passa muito pela digitalização e a sustentabilidade”, destacou.

“Para já a aposta é Funchal porque a concessão que nós temos é no Município do Funchal. Depois de estarmos bem estabelecidos em termos de ocupação das nossas soluções, então aí sim, vamos potencialmente verificar a possibilidade de estarmos noutros concelhos”, foi a resposta dada ao ser questionado sobre a presença da DreamMedia noutros municípios da Região que não apenas o Funchal.