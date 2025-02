Gastromadeira prepara perto de 1.400 refeições por dia 25 anos depois de ter sido criada

A Gastromadeira factura, actualmente, por ano, pouco mais de um milhão de euros, fruto das cerca de 1.500 refeições que confecciona por dia.

A empresa visitada esta terça-feira pelo presidente do Governo Regional, no âmbito do Roteiro Económico, opera no ramo da restauração há praticamente 25 anos, fornecendo refeições para cerca de 20 estabelecimentos de ensino, nos concelhos do Funchal, Santa Cruz e Câmara de Lobos.

Ilídio Freitas reconhece os vários desafios que tem conseguido ultrapassar graças a uma equipa de 26 elementos que diz ser "exemplar", notando a aposta nos profissionais locais.

Reconhece, ainda assim, a falta de mão-de-obra que marca o sector, mas diz não poder se queixar, argumentando com os vários anos de serviço da maioria dos trabalhadores.

O proprietário diz não ter, para já, grandes planos de expansão, sustentando a decisão na aposta na qualidade do serviço prestado, tendo em conta a sustentabilidade do negócio.

Miguel Albuquerque, por sua vez, destacou o empenho do empresário no sector e elogiou o posicionamento da empresa.

Dirigindo-se aos colaboradores da Gastronomia, o presidente do Governo Regional destacou os 44 meses de crescimento consecutivo da economia regional, num patamar superior à média nacional, sem esquecer os recordes que a Madeira tem somado no PIB regional.

"A ideia é continuarmos a trabalhar para que a economia da Madeira continue a crescer", disse Albuquerque, sustentando que "só com o crescimento económico é que se consegue assegurar melhores salários, bons empregos e maior desenvolvimento".

Para o presidente do Governo Regional, a "fórmula é muito simples", caracterizando-a pelo trabalho, competência e produtividade.

Na ocasião, Miguel Albuquerque fez questão de destacar o facto da Gastromadeira estar "a competir com multinacionais" na confecção de refeições, que "têm escala e outra dimensão". Nesse aspecto, notou que a conquista do mercado por esta empresa regional só é possível graças ao profissionalismo se toda a equipa de 26 trabalhadores, traduzindo -se numa facturação superior a um milhão de euros por ano.