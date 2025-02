Encontrado corpo de homem perto das piscinas da Lagoa em São Miguel

O corpo de um homem foi encontrado hoje a leste das piscinas da Lagoa, na ilha de São Miguel, nos Açores, desconhecendo-se as causas que estão na origem da ocorrência, adiantou a Autoridade Marítima Nacional.

Em declarações à agência Lusa, o capitão do Porto e Comandante Local da Polícia Marítima de Ponta Delgada e Vila do Porto, António Marques Peiriço, explicou que o alerta foi dado, via 112, por um popular que teria avistado o corpo de um homem "a leste das piscinas da Lagoa".

Ainda segundo o responsável, de imediato foram deslocados para o local meios e elementos do Comando-Local da Polícia Marítima de Ponta Delgada e da Estação Salva Vidas, tendo o corpo sido transportado para o Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, cerca das 13:00 locais (14:00 em Lisboa).

Marques Peiriço acrescentou que se desconhecem as causas que levaram à morte do homem, "ainda sem identificação".