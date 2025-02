Comissão evoca este ano eleições para a Constituinte, 25 de Novembro e lança sondagem sobre descolonização

A comissão das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril vai evocar este ano as eleições para a Assembleia Constituinte, o polémico 25 de Novembro de 1975 e lançar uma sondagem sobre os legados da descolonização portuguesa.

Estes são alguns dos destaques do programa das comemorações dos 50 anos da Revolução dos Cravos para este ano, apresentado hoje na Escola Superior de Música de Lisboa pela comissária executiva e historiadora, Maria Inácia Rezola, e que vão incluir exposições, campanhas evocativas, projetos escolares, colóquios e vários espetáculos.

"No ano de 2025 temos um outro 25 de Abril de particular importância: pela primeira vez no 25 de Abril de 1975 realizaram-se eleições livres, universais e concorrenciais em Portugal", destacou Maria Inácia Rezola.

As eleições para a Assembleia Constituinte, em 25 de abril de 1975, foram as primeiras eleições livres em Portugal depois de 48 anos de ditadura e escolheram os deputados que fizeram, no ano seguinte, a Constituição Portuguesa. Registaram uma participação histórica de 92% dos eleitores.

A história deste processo será contada na exposição "Haverá eleições: 50 anos das eleições para a Assembleia Constituinte", que estará na Fundação Calouste Gulbenkian entre abril e outubro, com curadoria do politólogo Pedro Magalhães e da cineasta Catarina Vasconcelos.

As comemorações para este ano vão também evocar "os 50 anos da fase mais intensa" do processo revolucionário, que inclui acontecimentos históricos como o 11 de março - o golpe fracassado de António de Spínola -, o "verão quente" e o polémico 25 de Novembro de 1975.

Sobre esta data será organizado um colóquio que pretende reunir académicos e também alguns protagonistas deste acontecimento, no qual forças militares antagónicas se defrontaram no terreno e venceu a chamada ala moderada do Movimento das Forças Armadas (MFA).

Interrogada sobre se teme que a evocação da data cause polémica, Maria Inácia Rezola respondeu: "A história única, o pensamento único existia até 24 de Abril de 1974. É bom que essas divergências surjam, mas que as consigamos, por um lado, registar, ouvir e pensar nelas e debatê-las com serenidade que 50 anos de distância devem dar a estes debates".

A programação para este ano vai ainda evocar a independência das antigas colónias e lançar uma sondagem sobre a descolonização, com o objetivo de entender como é que os portugueses percecionam este processo.

"As sondagens que, periodicamente, são levadas a cabo têm, sobretudo, em conta a perceção sobre o 25 de Abril propriamente dito. Raramente são feitas questões sobre processos como a guerra colonial ou como a descolonização", afirmou, reconhecendo que esta "não é uma história pacífica, que continua a existir mágoas, dores ou tentativas de manipulação histórica desse período".

Entre as inúmeras iniciativas previstas para este ano está a campanha "#TensPoder", cujo hino original foi escrito e musicado pelos jovens da Skoola com mentoria da cantora Carolina Deslandes e que tem como objetivo "lembrar aos jovens o poder que a democracia lhes dá".

Além disto, 25 cidades do país vão acolher 25 assembleias participativas jovens, nas quais os participantes serão desafiados a propor ideias para melhorar os seus territórios.

Nos primeiros dois anos de iniciativas organizadas pela comissão comemorativa, - que se dedicaram aos movimentos sociais e políticos que criaram as condições para o golpe militar - foram realizadas mais de 300 iniciativas, lançadas quatro linhas concursais de apoio às artes, investigação científica, cinema e audiovisual, e à criação literária, que atribuíram 3,3 milhões de euros a cerca de 130 projetos, e recebidas mais de 940 propostas, que incluíram "pedidos de apoio financeiro, integração no programa, convites e outros apoios logísticos e de divulgação".

As comemorações oficiais dos 50 anos do 25 de Abril começaram em 2022 e prolongam-se até 2026, ano em que passam cinco décadas sobre as primeiras eleições legislativas livres.