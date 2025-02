Há 25 anos Timor queria adoptar a língua portuguesa

Há 25 anos, a 14 de Fevereiro de 2000, era manchete que Timor ia adoptar a língua portuguesa. Em entrevista ao DIÁRIO, Xanana Gusmão falava sobre prioridades e ajuda.

O presidente do Conselho Nacional da Resistência Timorense admitia que a opção, a tomar até Março, não seria do agrado de todos, mas dizia confiar sobretudo nas camadas mais jovens. Para o líder do CNRT, era urgente ensinar português aos timorenses.

Na mesma notícia era dado nota da assinatura de um protocolo que previa a colaboração de Portugal, através da EDP e da IPE, na reconstrução das instalações eléctricas e no sistema de águas e saneamento básico de Timor.

Na edição daquele dia, a política também assumia destaque. Jardim e Marques Mendes, candidato à liderança do PSD nacional, eram os protagonistas. As críticas ao governo de António Guterres foram partilhadas por ambos, num jantar no Funchal.

“Marques Mendes garantiu, ontem, no Funchal, que está na corrida à liderança do PSD até ao fim. Quer ganhar o partido e depois o país. E se lá chegar, admitiu que gostaria de contar com Jardim num futuro Governo nacional. «Seria uma honra para mim e um benefício para o país», vincou”, lia-se nas nossas páginas.

No desporto, era notícia a derrota do Marítimo em Faro. “O futebol tem destas coisas. Há equipas que tudo fazem para conquistar uma vitória, criam oportunidades mais do que suficientes para vencer, mas acabam por ver o triunfo fugir, de forma injusta, para o adversário. Esta descrição encaixa que nem uma luva no encontro entre o Farense e o Marítimo, que ditou a vitória dos algarvios, sem que estes, à excepção dos primeiros 15 minutos, tivessem feito por isso”, dizia a crónica.

No mundo das artes, ficávamos a saber do falecimento de Charles M. Schulz, o criador dos ‘Peanuts’. A banda desenhada que fez as delícias de várias gerações com as aventuras e desventuras de Charlie Brown, dos seus amigos e do cão Snoopy, apareceu em Outubro de 1950.