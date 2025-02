Escola Básica da Tabua assinalou 25 anos

A Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar da Tabua, no concelho da Ribeira Brava, assinou, através de uma cerimónia comemorativa, os seus 25 anos.

O estabelecimento de ensino abriu portas a 11 de Fevereiro de 2000, tendo resultado da junção das antigas escolas do primeiro ciclo da Ribeira da Tabua, Praia da Tabua e Candelária.

No ano passado a escola alargou a oferta educativa com a abertura de uma sala de berçário e creche, fruto de uma parceria entre a Junta de Freguesia, a Câmara Municipal da Ribeira Brava e a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia (SRE). Uma valência que surgiu depois de um pedido da população para bebés e crianças até aos 4 anos de idade.

Jorge Santos, presidente interino da Câmara Municipal, entende que este estabelecimento de ensino está bem integrado junto da comunidade e responde eficazmente às suas necessidades. “Numa altura em que se fala de encerramento de escolas e de baixa natalidade, é bom vermos este estabelecimento de ensino com cada vez mais crianças. Significa que esta freguesia continua a ter atratividade e a fixar pessoas”, referiu.

Actualmente, a escola conta com 68 alunos.