Perto de 20 voos cancelados no Aeroporto da Madeira

As condições meteorológicas adversas motivam o cancelamento de 19 voos (entre chegadas e partidas), ao longo desta segunda-feira, 17 de Fevereiro.

Conforme noticiou DIÁRIO, ao início desta noite sete voos já tinham sido cancelados de antemão: o voo da TAP (TP 1687) proveniente de Lisboa, com chegada prevista ao Funchal às 10h10 (e, consequentemente, a respectiva partida); dois voos da Tansavia, um vindo de Paris (TO 7692) e outro de Amsterdão (HV 6627), que deveriam ter chegado à Madeira, respectivamente às 16h35 e 17h50 (assim como as respectivas partidas) e ainda o voo das 17h25 da Ryanair (FR 088), proveniente de Lisboa (cuja respectiva partida acabaria, entretanto por ser cancelada).

De acordo com o site da ANA - Aeroportos de Portugal, a estes juntam-se: o voo NT 4072 da Binter, vindo de Gran Canaria, previsto para as 17h45; o easyJet (EZY8521), das 17:50, vindo de Londres; o voo de ligação ao Porto Santo (NT 4939) da Binter programado para as 19h55; o voo das 20 horas da easyJet (EJU7755) proveniente do Porto e o Ryanair (FR 886) vindo de Lisboa com chegada à Madeira prevista às 21h45. As respectivas partidas, foram igualmente todas canceladas. Foi ainda cancelado o voo da TAP (1692) com destino a Lisboa e partida do Funchal às 17h35.