Manuel Pinto Coelho vem à Madeira apresentar livro com prefácio de Cristiano Ronaldo

O médico Manuel Pinto Coelho vem à Madeira para apresentar o seu livro 'Eu Escolho Crescer com Saúde' já no próximo fim-de-semana. A obra conta com prefácios de Cristiano Ronaldo e de Filipa Martins, e pretende ser uma forma de ajudar as crianças e os adolescentes a prevenir a doença e a crescer de forma saudável.

A sessão de apresentação acontece no dia 22 de Fevereiro, pelas 18 horas, no Colégio dos Jesuítas, apresentado pela terapeuta da fala Luísa Maria. Neste evento de entrada livre vão ainda participar Elma Aveiro, irmã de Cristiano Ronaldo, autor de um dos prefácios do livro; Luísa Faria, médica especialista em Saúde Integrativa Infantil e Parental; e Ricardo Alves, professor Doutor em Ciências do Desporto na UMa.

Ser o melhor do mundo, seja no que for, depende de ti.(…) Trata bem o teu organismo e aprecia o teu corpo a desenvolver-se de uma forma saudável.(…) Um jovem saudável será um ser humano mais completo, mais rico e interessante, dentro e fora de campo. Cristiano Ronaldo

«Se eu te disser que a quantidade de anos que podes viver e a forma como os vais viver está nas tuas mãos, ou seja, na qualidade dos alimentos que ingeres, na maneira como proteges as tuas defesas naturais e na atividade física que realizas, acreditas?» Escreve Manuel Pinto Coelho na introdução do seu novo livro, com o qual pretende contribuir para que as gerações mais novas possam evitar muitos dos problemas de saúde de que hoje a nossa sociedade padece.