Nacional também dá os parabéns a Cristiano Ronaldo

O Nacional associou-se hoje à onda mundial de felicitação a Cristiano Ronaldo, que hoje celebra 40 anos de vida.

Cristiano Ronaldo atinge os 40 anos como "o maior goleador de sempre" O avançado português Cristiano Ronaldo atinge hoje as quatro décadas de vida, num percurso recheado de recordes e de troféus e no qual chegar aos 1.000 golos parece ser a derradeira meta da carreira.

Este, que é um dos antigos clubes do craque madeirense, para muitos o melhor do Mundo, mereceu elogios rasgados dos alvi-negros.

A edição impressa do DIÁRIO de hoje traz 5 páginas dedicadas à estrela mundial.

Nacional lembra o percurso de CR7

Nasceu na cidade do Funchal, a 5 de Fevereiro de 1985. Desde cedo, Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro demonstrou a sua paixão pelo futebol, tendo iniciado a sua formação no CF Andorinha. Logo depois, mudou-se para o Clube Desportivo Nacional, que representou por duas temporadas, tendo conquistado nesta ‘casa’ o seu primeiro título coletivo da carreira aos 10 anos de idade.

Em 2007, na inauguração da Cidade Desportiva, viu-lhe ser atribuído o nome ‘Cristiano Ronaldo Campus Futebol’ aos relvados sintéticos do futebol formação alvi-negro, por onde passaram milhares de atletas nos últimos anos. No 10º aniversário deste Complexo, nasceu o Torneio Internacional Cristiano Ronaldo, também em sua homenagem, que já teve 5 edições e reuniu milhares de atletas em representação de centenas de equipas. Uma autêntica festa do futebol infantil, onde crianças e jovens de todo o mundo vivenciam uma experiência única, não só na componente desportiva, mas também social e cultural.

Sporting, Manchester United, Real Madrid e Juventus foram os clubes que se sucederam na carreira, alcançando sucessivos triunfos, troféus e recordes. Atualmente representa o Al-Nassr, da Arábia Saudita.‘Made in Madeira’, o capitão da Seleção de Portugal tornou-se no jogador mais internacional de sempre, no atleta com mais golos da história das Seleções, tendo batido inúmeras conquistas e alcançado recordes memoráveis.

Por cinco vezes distinguido com a Bola de Ouro, sempre pautou a sua vida de forma exemplar e com orgulho para a terra que o viu nascer, tornando-se ainda num empresário de sucesso.

Tornou-se no mais mediático jogador da história do futebol e projectou o CD Nacional e a Região Autónoma da Madeira além fronteiras.

O melhor do Mundo completa hoje 40 anos. Parabéns, Cristiano!