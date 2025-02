Super Dragões da Madeira realizam homenagem a Pinto da Costa

O núcleo regional da Madeira dos Super Dragões realiza, hoje, uma homenagem ao antigo presidente do Futebol Clube do Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, que faleceu no passado sábado. A iniciativa acontece, pelas 20h00, no Bar Os Castrinhos, situado no Pinheiro das Voltas, no Funchal.

A claque refere que qualquer simpatizante do Futebol Clube do Porto pode comparecer no referido bar, solicitando que se faça acompanhar de material alusivo ao clube, como bandeiras, cachecóis, entre outros.

O funeral de Jorge Nuno Pinto da Costa realiza-se esta segunda-feira, 17 de Fevereiro.

Morreu Pinto da Costa O histórico presidente do Futebol Clube do Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, morreu, avança a CNN Portugal.