Jacto privado de Ronaldo regressa à Madeira com a família do craque

O jacto privado de Cristiano Ronaldo aterrou, este sábado, pelas 20h10 no Aeroporto Internacional da Madeira. O Bombardier Global Express 6500 trouxe de volta a família do craque, que recentemente se deslocou à Arábia Saudita para festejar os seus 40 anos, no passado dia 5 de Fevereiro.

A aterragem do jacto, recentemente adquirido pelo jogador e personalizado com a sua icónica marca 'CR7', foi transmitida em directo no canal de Youtube da Madeira Woman Spotter.

Muitas pessoas acompanharam o momento, na esperança de que Ronaldo também estive entre a comitiva, o que não se veio a confirmar até porque o Al-Nassr joga, no próximo dia 13 de Fevereiro, frente ao Al-Ahli Saudi.



Familiares de CR7 embarcam no jacto privado para celebrar 40.º aniversário do craque Alguns familiares de Cristiano Ronaldo embarcaram, há instantes, no jacto privado do craque, que aterrou ontem à tarde no Aeroporto Internacional da Madeira.