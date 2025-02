O Papa Francisco, hospitalizado desde sexta-feira em Roma, apresenta um "quadro clínico complexo", anunciou hoje o Vaticano, sugerindo que a hospitalização do papa de 88 anos deverá continuar.

"Os resultados dos testes realizados nos últimos dias e hoje demonstraram uma infeção polimicrobiana do trato respiratório, que levou a uma nova modificação da terapêutica", referiu o boletim de saúde.

Francisco foi internado no hospital italiano Agostino Gemelli para ser submetido a exames de diagnóstico e tratar uma bronquite.

O porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, esclareceu que a alteração do tratamento não significa que o Papa tenha piorado, mas sim que a leitura dos exames realizados nos últimos dias mostraram uma avaliação mais completa da patologia.

Por isso, não se falou de uma data para a sua alta hospitalar, esclareceu, ao mesmo tempo que garantiu que o pontífice argentino "está bem-disposto".

Apesar de estar internado, o Papa ligou, na sexta-feira e no sábado, para a paróquia da Sagrada Família, a única igreja católica em Gaza, adiantou hoje o padre argentino Gabriel Romanell, responsável da paróquia, citado pela imprensa do grupo Mediaset.

"Telefonou-nos na sexta-feira e no sábado, a sua voz estava um pouco cansada, mas estava de bom humor e queria saber como estávamos", referiu a mesma fonte, acrescentando que no domingo não telefonou porque "ia descansar".

O Papa tem telefonado para a paróquia, onde 600 pessoas se refugiaram, todos os dias desde o início da guerra, e quis continuar a fazê-lo durante o seu internamento.

No domingo, o Papa acompanhou pela televisão a missa celebrada pelo cardeal José Tolentino de Mendonça pelo Jubileu da Cultura, na qual foi lida a homilia que Francisco tinha preparado, enquanto à tarde "alternou a leitura e o descanso", informou o Vaticano.

O Papa argentino, que teve parte de um pulmão removido após uma infeção pulmonar quando era jovem, é conhecido pelo ritmo extenuante de trabalho que mantém, apesar da sua saúde estar cada vez mais debilitada.

Usa cadeira de rodas, andarilho ou bengala por causa de problemas nos joelhos e sofre de dores no nervo ciático.

Em 2021, foi-lhe removido um pedaço (33 centímetros) do cólon e, em 2023, foi submetido a outra cirurgia para remover tecido cicatricial intestinal e reparar uma hérnia abdominal.

Quando teve um caso grave de pneumonia, em 2023, saiu do hospital ao fim de três dias e só depois reconheceu que tinha sido internado de urgência depois de se sentir fraco e com uma dor aguda no peito.

Desta vez, Francisco insistiu em terminar as suas audiências matinais de sexta-feira antes de deixar o Vaticano, embora estivesse com dificuldade em falar por sentir falta de ar.

A contínua hospitalização de Francisco já obrigou ao cancelamento de alguns eventos ligados ao Ano Santo do Vaticano e colocou outros em causa.

O próximo compromisso do Papa é a sua audiência geral semanal na quarta-feira, devendo, no domingo, presidir à ordenação dos diáconos, como parte de um fim de semana do Ano Santo dedicado aos diáconos.

A participação de Francisco nestes eventos parece duvidosa, mas mantem-se na programação oficial do Vaticano.