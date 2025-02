Protecção Civil da Madeira completa 43 anos a 17 de Fevereiro

No próximo dia 17 de Fevereiro, o Serviço Regional de Protecção Civil da Madeira completa 43 anos de serviço público.

A efeméride será assinalada com uma cerimónia, no Campus da Protecção Civil, onde serão apresentadas as linhas estratégicas para 2025 a 2027.

Na ocasião serão também celebrados dois protocolos, que vão ampliar o quadro de cooperação com a Escola Nacional de Bombeiros e com o Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa.

A sessão solene será ainda marcada pelo reconhecimento de funcionários aposentados, antigos presidentes e outras entidades que contribuíram para o funcionamento desta estrutura regional ao longo das mais de quatro décadas.

O programa segue com uma demonstração prática das capacidades do helicóptero do Serviço Regional de Protecção Civil, no âmbito das valências de busca e salvamento.

A agenda encerra com o habitual bolo de aniversário e o Madeira de honra.