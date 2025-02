Avelino da Silva assume funções de director de Eventos Internacionais da Federação Portuguesa de Natação

Avelino da Silva, que até ao final do ano passado foi presidente da Associação de Natação da Madeira, passa a assumir funções de director de Eventos Internacionais pela Federação Portuguesa de Natação. A informação foi divulgada pela direcção deste organismo em comunicado.

"Com Doutoramento em Ciências do Desporto pela Universidade da Beira Interior (UBI) e Mestre em Educação Física e Desporto pela Universidade da Madeira (UMa), o ex-presidente da Associação de Natação da Madeira, que exerceu funções desde 2012 a 2024, desempenhou ao longo desse tempo, um papel importante nas estruturas organizativas da FPN, durante a realização de diversos eventos internacionais, destacando-se em particular diversos campeonatos europeus e mundiais de Natação Adaptada, um europeu e um mundial de Polo Aquático (juniores/femininos), um europeu de Natação Artística, entre outros eventos nacionais como o Open de Portugal", refere nota da FPN.

É tendo em conta este currículo que a Federação pretende aproveitar as competências e experiências adquiridas ao longo dos anos, "para neste ciclo olímpico continuar a colocar Portugal na rota das grandes organizações internacionais".