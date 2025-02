Novo director executivo do SNS entra em funções na terça-feira

O novo diretor executivo do SNS entra em funções na terça-feira, de acordo com a resolução hoje publicada, que autoriza Álvaro Santos Almeida a ser docente em instituições de ensino superior públicas ou de interesse público.

A resolução que designou o economista para liderar a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS) nos próximos três anos, até ao limite máximo de três renovações consecutivas, foi aprovada em Conselho de Ministros em 30 de janeiro e foi hoje publicada em Diário da República.

Álvaro Santos Almeida, que confirmou à agência Lusa que assume o novo cargo na terça-feira, está autorizado a exercer a atividade de docência em estabelecimentos de ensino superior público ou de interesse público.

A resolução destaca também a "apreciação muito positiva" feita pela Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CReSAP) do nome escolhido para a DE-SNS.

Este será o terceiro diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS), depois das demissões apresentadas por Fernando Araújo em abril de 2024 e por António Gandra D´Almeida, já em 17 de janeiro deste ano, na sequência de uma reportagem sobre a acumulação de funções na altura em que era diretor do INEM no Norte.

A DE-SNS arrancou em janeiro de 2023, mas sem estatutos, que só viriam a ser publicados em outubro desse ano, com o objetivo de coordenar a resposta assistencial das unidades de saúde e os cuidados continuados integrados e paliativos, assegurando o funcionamento em rede do Serviço Nacional de Saúde.

Na prática, o novo diretor executivo será o terceiro responsável, em pouco mais de dois anos, por coordenar uma rede com mais de 150 mil trabalhadores e 16,8 mil milhões de euros de orçamento, mas que continua a apresentar dificuldades no acesso dos utentes aos cuidados primários e hospitalares.

Economista e professor universitário, o novo diretor executivo do SNS foi deputado do PSD na Assembleia da República e não é primeira vez que assume pastas ligadas à saúde.

Candidato à Câmara Municipal do Porto nas autárquicas de 2017, Álvaro Santos Almeida, de 60 anos, liderou a Entidade Reguladora da Saúde entre 2005 e 2010 e, em 2015, assumiu a Administração Regional de Saúde do Norte.

O substituto de António Gandra D' Almeida tem um doutoramento em Economia pela London School of Economics and Political Science e é professor associado na Faculdade de Economia da Universidade do Porto.

Na Porto Business School é diretor da Pós-Graduação em Gestão e Direção de Serviços de Saúde.