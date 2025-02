Director da Federação Portuguesa de Futebol na Madeira

O director da Federação Portuguesa de Futebol participa este sábado, 8 de Fevereiro, na Cerimónia de entrega de Placas e Certificados a todos os Clubes filiados que aderiram ao processo de Certificação de Entidades Formadoras referente às Épocas 2022/2023 e 2023/2024.

O evento terá lugar pelas 9 horas no Auditório da Escola Secundária Francisco Franco.

Outras iniciativas que marcam a agenda regional neste que é o trigésimo nono dia do ano, em que faltam 327 dias para o fim de 2025:

- 9 horas - Recitação do Santo Rosário na Rua c/ Pe. Carlos Macedo, junto ao Mercado dos Lavradores;

- 10 horas - Abertura da Exposição VIII Mostra de Camélias no Adro da Igreja dos Prazeres;

- 10 horas - O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, desloca-se até à Marina da Calheta, porto de recreio onde se encontra a nova embarcação ‘SeaYou’, da empresa Joy4Rent, Lda., que promove o projecto ‘SeaBus’ Calheta – Funchal – Caniçal;

- 11 horas - O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita a Associação de Futebol da Madeira, à Rua Elias Garcia n.º 11, Complexo Elias Garcia I - Bloco 3 - 1.º B, no Funchal;

- 11 horas – O PS-Madeira promove uma conferência de imprensa no Mercado da Penteada;

- 11 horas – Jogo da Liga BPI feminina Marítimo - Benfica no Campo da Imaculada Conceição;

- 13 horas - Troféu Salatia Yachts / 3.ª Prova do Campeonato da Madeira de Vela Ligeira com largada na Baía de Machico;

- 14h30 – A Iniciativa Liberal Madeira acompanha o derby entre o Marítimo e o Nacional, a contar para a II Divisão Nacional de Juniores de futebol, no Complexo Desportivo do Marítimo, em Santo António;

- 15 horas – A coligação Força Madeira promove uma iniciativa política na frente mar de São Vicente;

- 15h30 – Jogo da I Liga Marítimo - Portimonense no Estádio do Marítimo;

- 16 horas – A CDU Madeira realiza uma iniciativa política no espaço CDU, à Rua João de Deus, nº 12 – Funchal;

- 16h30 - Concerto dos D' Repente no Centro Cultural e de Investigação do Funchal no âmbito do Festival Acorde;

- 17 horas - Cerimónia de Entrega de Prémios do Trail do Porto Moniz 2025 à frente ao Edifício Multiusos do Porto Moniz;

- 17 horas – Jogo da I Divisão Nacional de andebol masculino Marítimo – ABC no Pavilhão do Marítimo;

- 17 horas – Jogo da I Divisão Nacional de andebol feminino Madeira SAD – Benfica no Pavilhão do Funchal;

- 18 horas – Concerto do grupo Madeira Camerata da Orquestra Clássica da Madeira com a trompista Júlia Monteiro no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira;

- 18h45 – Jogo de futebol de veteranos Alberto Oculista - Andorinha no Complexo do Andorinha;

- 19 horas - Reunião dos Comissários dos Encontros Internacionais de Poesia da Macaronésia – EPOEMA – na sede da Associação João Carlos Abreu SoldaVida;

- 19 horas - Concerto Solidário no Forúm Machico.

Principais acontecimentos registados a 8 de Fevereiro:

1774 - É criada a Fábrica de Camurças, Pelicas e Pergaminhos do Porto.

1840 - Almeida Garrett profere o célebre discurso do Porto Pireu, em defesa do pensamento liberal e do Governo do conde de Bonfim.

1861 - Formação dos Estados Confederados da América, com a reunião dos Estados do Sul, pró-esclavagistas, na base da guerra da secessão dos Estados Unidos.

1888 - A Cartilha Maternal de João de Deus é reconhecida como projeto de interesse para a Instrução Pública nacional pela Câmara dos Deputados.

1908 - Funerais de D. Carlos e do príncipe herdeiro Luís Filipe, em Lisboa.

1915 - Estreia de "O Nascimento de Uma Nação", de D.W.Griffith, em Los Angeles, Estados Unidos.

1917 - Grande Guerra 1914-1918. As tropas portuguesas chegam à zona de Thérouane, na Flandres francesa.

1937 - Guerra Civil de Espanha. As forças do ditador Francisco Franco tomam a cidade de Málaga.

1940 - II Guerra Mundial. As SS de Adolf Hitler na Polónia impõem a morte de uma pessoa, escolhida aleatoriamente entre cada dez, em duas aldeias da Polónia ocupada.

1942 - Reeleição do Presidente, António Óscar de Fragoso Carmona. O poder real é detido por Oliveira Salazar.

1943 - II Guerra Mundial. O Exército Vermelho reocupa a cidade de Kursk, detida pelas forças nazis desde 11 de novembro de 1941.

1945 - II Guerra Mundial. As forças britânicas e canadianas atravessam a Linha Siegfried e chegam ao Reno.

1951 - É fundado o Futebol Clube de Penafiel, pela fusão de dois Clubes que à data denominavam como "União Desportiva Penafidelense" e "Sport Clube de Penafiel".

1953 - É criado o Exército Popular da Coreia.

1962 - Cerimónia oficial, no Rio de Janeiro, de incorporação do navio-escola Sagres na Marinha de Guerra de Portugal. O capitão-tenente Silva Horta assume o comando do navio, depois de haver sido o último comandante do antigo Sagres.

1973 - O arcebispo Makarios é proclamado Presidente da República do Chipre pela terceira vez.

1974 - Os confrontos ocorridos no Norte de Moçambique, em janeiro, justificam o lançamento do primeiro comunicado do Movimento dos Capitães, na defesa da democracia e de uma solução política para a "questão ultramarina".

1975 - O Governo português aprova o Programa de Ação Política e Económica, coordenado por Melo Antunes. A publicação em Diário da República ocorrerá a 23 de fevereiro.

1979 - Portugal e a República Popular da China estabelecem relações diplomáticas.

1982 - É extinto, decreto-lei n.º 41/82, o Secretariado Português para a Cooperação Económica e Técnica Externa.

1989 - Um avião, Boeing 707, da companhia norte-americana Independent Air Corporation despenha-se na ilha de Santa Maria, nos Açores. Morrem 145 pessoas.

1991 - É assinado o acordo de exploração do petróleo no Mar de Timor, Timor Gap, pelos governos da Austrália e da Indonésia.

2002 - O primeiro-ministro, António Guterres, dá a ordem de encerramento das comportas da barragem do Alqueva via rádio às 12:08, altura em que arranca o processo de enchimento da albufeira.

2003 - A fadista Marisa dos Reis Nunes, Mariza, é eleita a melhor artista da Europa, na categoria World Music, pela BBC Radio.

2004 - O robot norte-americano Opportunity da agência espacial NASA recolhe imagens microfotográficas de um afloramento rochoso da superfície de Marte nas quais os cientistas esperam obter indícios da existência de água na sua formação.

2004 - O Presidente norte-americano, George W. Bush, admite que Saddam Hussein não possuía armas de destruição maciça, numa entrevista à televisão norte-americana NBC.

2006 - Os 27 arguidos do processo Apito Dourado recebem o despacho de acusação. O líder da Liga de Clubes e presidente da Câmara de Gondomar, Valentim Loureiro, está indiciado por 26 crimes de corrupção ativa e dois crimes dolosos de prevaricação.

2006 - A Bélgica é o 14.º Estado membro da União Europeia a ratificar o Tratado Constitucional europeu.

2007 - Os governos da China e de Moçambique assinam em Maputo vários acordos de cooperação, avaliados em cerca de 180 milhões de euros. Os acordos prevêem o perdão da dívida de Moçambique à China, de cerca de 15,3 milhões de euros, e a disponibilização de um crédito de cerca de 31 milhões de euros pelo banco governamental chinês Exibank a Moçambique.

2007 - O Presidente palestiniano, Mahmud Abbas, da Fatah, e o chefe no exílio do movimento radical islâmico Hamas, Khaked Mechaal, assinam um acordo para um governo de unidade nacional e um programa político, que visa terminar com a violência entre fações, durante uma cerimónia oficial na presença do rei Abdallah da Arábia Saudita, em Meca.

2008 - O principal partido no poder no Quénia e a oposição, Movimento Democrático Laranja, concordam em formar um governo conjunto num esforço para terminar semanas de violência, na sequência das eleições gerais de dezembro que causaram mais de um milhar de mortos e 250 a 300 mil deslocados.

2011 - O Al-Hilal FC Riade, da Arábia Saudita, é eleito o melhor clube de futebol da Ásia da primeira década do século XXI pela Federação Internacional da História e Estatísticas do Futebol.

2015 - O campeonato egípcio da primeira divisão de futebol é suspenso 'sine die' depois dos conflitos registados no Cairo, entre a polícia e adeptos do clube de futebol Zamalek, no primeiro encontro do campeonato egípcio aberto ao público depois de 2012, e que provocaram pelo menos 22 mortos.

2017 - A Câmara dos Comuns do Reino Unido, numa votação de 494 contra 122 deputados, autoriza o Governo a iniciar as conversações negociais para o 'Brexit', a saída da União Europeia.

2019 - A nova lei da paridade em titulares de cargos políticos, que estabelece uma representação mínima de 40% de cada género, é aprovada em votação final por PSD, PS, Bloco e PAN e pela presidente do CDS-PP, Assunção Cristas. A lei entra em vigor no prazo de 120 dias.

2019 - Um incêndio no centro de treino do Flamengo, clube do campeonato brasileiro de futebol, na zona oeste do Rio de Janeiro, provoca 10 mortos e três feridos.

2020 - O filme "Invisível Herói", da realizadora luso-francesa Cristèle Alves Meira, é premiado como melhor filme europeu no Festival de Curta-Metragem de Clermont-Ferrand, em França.

2023 - A portuguesa Maria Martins sagra-se campeã europeia de scratch, ao conquistar o ouro nos Campeonatos da Europa de ciclismo de pista, em Grenchen, na Suíça.

Pensamento do dia: