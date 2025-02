Estrelas da natação mundial estagiam na Madeira

A Madeira esta a servir de palco até ao próximo 15 de Fevereiro de um estágio internacional de natação.

O Clube Naval do Funchal tem o privilégio de receber alguns melhores nadadores internacionais da actualidade em longa distância (tanto em piscina quanto em águas abertas) para um estágio de preparação com um grupo de nadadores de elite oriundos de Itália, França e Hungria e conta ainda com a presença do célebre técnico de águas abertas Fabrizio Antunelli, considerado como um dos melhores do mundo.

Este estágio é uma oportunidade única para atletas e técnicos compartilharem conhecimentos e experiências, num ambiente de alto desempenho e forte espírito de camaradagem.

Entre os atletas presentes há a destacar os italianos Gregorio Paltrinieri, o nadador italiano mais medalhado nos Jogos Olímpicos com um medalha de ouro e duas de prata e bronze e ainda detentor de nove títulos e 16 títulos europeus, Domenico Acerenza, campeão mundial da estafeta 4x1500 e campeão europeu nos 10km, Barbara Pozzobon, Campeã mundial na estafeta 4x1500 (Fukuoka 2023), e campeão do Mundo nos 25km e vice-campeã europeia dos 10km em 2024, Dario Verani, campeão mundial e europeu dos 25km, Lorenzo Galossi, medalha de bronze nos 800 livres no Campeonato Europeu 2022 e Marco De Tullio campeão olímpico nos 800 livres em Paris 2024.

Da França de destacar David Aubry, medalha de bronze nos Mundiais de Gwanju 2019 (800 livres) e Doha 2024 (1500 livres) e nos 4x1500 em Glasgow 2018, Damien Joly, especialista nos 1500 livres, com quatro participações olímpicas (Londres 2012 a Paris 2024) e medalha de prata no mundial de piscina curta e bronze no Campeonato Europeu (Roma 2022).

Anna Olasz é a figura da Hungria a estagiar na Madeira. A atleta sagrou-se vice-campeão do mundo nos 25km em 2015 e em estafetas (2022 e 2023), tendo ainda participado em dois Jogos olímpicos.

Ivan Giovannoni, Andreia Filadelli e Giullia Ramatelli, está última a representar o CNF na presente época, são outras das figuras de elite que estão na Região.