Élia Ascensão assume funções de presidente interina

“Em virtude de ser candidato às eleições legislativas regionais, o presidente Filipe Sousa suspendeu o mandato até o dia 23 de Março de 2025. Durante este período, assumirei as funções de presidente interina, garantindo, na vigência desta substituição legal, o normal funcionamento da autarquia", disse Élia Ascensão, ontem, durante a iniciativa que dava conta de que o município de Santa Cruz adquiriu, no último ano, 470 novas papeleiras, que serão instaladas nos centros das diversas freguesias do concelho ao longo das próximas semanas.

Afirmou ainda que esta informação é também o seu "compromisso de honra para com a população santacruzense", assegurando, durante este período, aquela que tem sido a marca da actual gestão autárquica e que tem orientado as suas funções enquanto vereadora e vice-presidente da autarquia. "Ou seja, uma câmara transparente nos seus procedimentos, aberta na sua relação com a população, atenta nas medidas orientadoras e com uma missão de serviço e trabalho", acrescentou.

E prosseguiu: "Nas próximas semanas, podem assim contar com a normalidade política e administrativa que nos tem caraterizado e com a minha total disponibilidade, entrega e trabalho".

Relativamente à iniciativa de ontem, a autarquia refere que "tem como principal objectivo reforçar a limpeza urbana, promovendo, simultaneamente, um espaço público mais sustentável, harmonioso e apelativo, tanto para os munícipes como para os visitantes do belo concelho de Santa Cruz".

Revela ainda que "a colocação destes equipamentos decorrerá de forma faseada, abrangendo os centros das cinco freguesias do concelho, locais estratégicos de maior afluência diária de população".

Adianta também que "foram igualmente adquiridos 500 contentores para a deposição de Resíduos Sólidos Urbanos, com diferentes capacidades, destinados a reforçar a capacidade de recolha em zonas críticas e a substituir contentores em mau estado de conservação".

Por fim, acrescenta que "este investimento municipal, orçado em mais de 150.000 euros, reforça o compromisso do município de Santa Cruz com a melhoria da qualidade do espaço público urbano e o bem-estar da população".