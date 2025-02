Cânticos racistas levam à interrupção do jogo entre Espanyol e Athletic Bilbau

O jogo entre Espanyol e Athletic Bilbau, da 24.ª jornada da Liga espanhola de futebol, que terminou hoje empatado 1-1, foi interrompido devido a cânticos racistas dos adeptos do clube catalão.

O árbitro Guillermo Cuadra Fernández ativou o protocolo antirracismo e interrompeu o jogo do campeonato espanhol em Barcelona quando estavam decorridos cerca de 20 minutos, com a pausa a durar durante breves três minutos.

O avançado do Athletic Bilbau Iñaki Williams falou no final do encontro sobre o sucedido, revelando que os cânticos racistas foram dirigidos ao seu colega de equipa Maroan Sannadi.

"As pessoas devem ir aos jogos de futebol para se divertirem. Este tipo de coisas não pode estar a acontecer", realçou Williams, que também já foi alvo de cânticos racistas em jogos frente ao Espanyol.

Durante a interrupção, foi transmitida no estádio uma mensagem aos adeptos a relembrá-los das punições previstas na lei para tais cânticos.

O jogo terminou 1-1, com Oihan Sancet a marcar o golo do empate para os bascos, aos 77 minutos, depois de Roberto Fernández ter colocado os anfitriões em vantagem, aos 62.

O resultado manteve o Athletic Bilbau na quarta posição, com 45 pontos, enquanto a formação anfitriã é 15.ª com 24.

A La Liga deve iniciar uma investigação ao episódio, com o Espanyol a arriscar um possível castigo, agravado por reincidência.