Feirense vence Paços de Ferreira em jogo histórico com final violento

O Feirense venceu hoje no reduto do Paços de Ferreira, por 2-1, num jogo da 22.ª jornada da II Liga de futebol com arbitragem feminina e um final marcado por confrontos físicos entre elementos das duas equipas.

Catarina Campos, a primeira mulher a apitar um jogo de futebol profissional masculino, deve ter ficado satisfeita com o seu trabalho e o espetáculo que as duas equipas proporcionaram, em intensidade e entrega ao nível do principal escalão, mas com um final digno da má fama dos campeonatos amadores.

Para o Feirense, foi a terceira vitória consecutiva e a consequente subida ao sexto lugar provisório, com 33 pontos, um registo que atrasou a recuperação do Paços, com os mesmos 26, à condição no 12.º posto.

O Paços foi superior em quase todos os parâmetros, mas o Feirense, sem nunca se remeter à defesa, logrou ser mais eficaz, aproveitando ainda alguns erros defensivos dos locais.

Leandro Antunes 'fuzilou' Marafona, aos 19 minutos, e abriu o marcador, ampliando Banjaqui, aos 41, numa saída a partir de um pontapé do seu guarda-redes Cañizares.

De permeio, o Paços dispôs de algumas situações para marcar, o que só viria a acontecer aos 58 minutos, por Rui Fonte, na transformação de uma grande penalidade indicada pelo videoárbitro e confirmada por Catarina Campos.

Do lance resultou ainda a expulsão por acumulação de amarelos do experiente Washington, mas a vantagem numérica não trouxe benefícios práticos ao Paços, face a um Feirense consistente na defesa e muito agressivo sem bola, que logrou resistir e segurar preciosa vantagem.

O que aconteceu no final, dentro de campo, no túnel e nas bancadas, 'manchou' o futebol e o desporto, tendo Catarina Campos distribuído vários cartões, incluindo vermelhos.