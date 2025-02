Interrupção da circulação rodoviária na Rua das Hortas vai prolongar-se por mais uma semana

A intervenção na Rua das Hortas, no âmbito de reparação da rede de escoamento de águas residuais, que deveria terminar este sábado, vai prolongar-se por mais uma semana. Estas obras levam à interrupção da circulação rodoviária na Rua das Hortas, no segmento entre a Rua Elias Garcia e n.º porta 74A ao 76C (Junto ao Centro de Padel e Lazer).

Segundo explica a Câmara Municipal do Funchal, o prolongamento da intervenção deve-se ao "cumprimento da abertura da vale, de 15 metros para 45 e ainda a necessidade de furar duas camadas de pavimento".

Como alternativa ao trânsito no sentido descendente, deverá ser utilizada a Rua do Ribeirinho da Pena e Via 25 de Abril. No sentido ascendente deverá ser utilizada a Rua Dr. Pestana Júnior, Túnel do Campo da Barca e a Via 25 de Abril em direção à Rua do Ribeirinho.

"A CMF, agradece, desde já a compreensão dos cidadãos e solicita a compreensão dos condutores pelos eventuais transtornos causados, apelando à colaboração no cumprimento da sinalização rodoviária existente no local", termina nota à imprensa.