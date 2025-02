Agitação marítima forte e má visibilidade levam Capitania a reforçar avisos

A Capitania do Porto do Funchal reforçou os avisos de agitação marítima forte e de má visibilidade até às 18 horas deste sábado, 15 de Fevereiro.

Os alertas surgem na sequência das previsões meteorológicas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para a orla marítima da Região Autónoma da Madeira, que indicam que o vento deverá soprar de sul a sudoeste "muito fresco a forte (40-61km/h), sendo fresco a muito fresco (31-50km/h) no início, tornando-se gradualmente noroeste muito fresco a forte, por vezes muito forte (62-74km/h), a partir do inicio da manhã, diminuindo gradualmente para fresco a muito fresco, diminuindo para moderado a fresco (20-39km/h) no final do período".

A visibilidade será "boa a moderada, sendo moderada a fraca, por vezes má, até inicio da manhã".

Já as previsões para a ondulação apontam para ondas de noroeste com 2.5 a 3.5 metros de altura na Costa Norte da ilha da Madeira, aumentando gradualmente para 3.5 a 4.5 metros, a partir do início da manhã. Na Costa Sul, as ondas serão de oeste a sudoeste com 1.5 a 2.5 metros de altura, aumentando gradualmente para 2.5 a 3.5 metros na parte oeste da ilha.