José Gomes foi a grande figura do Nacional na última jornada com o Farense, encontro em que o defesa-esquerdo da equipa alvinegra marcou os dois golos do triunfo, 2-0, da formação madeirense.

Feliz pelo feito alcançado, José Gomes vai recordar para sempre o encontro de Faro tendo em conta que, pela primeira vez na carreira, marcou dois golos num jogo. Contudo, realça, que mais importante foi o triunfo do Nacional.

“Foi especial pois nunca tinha marcado dois golos num jogo e, por isso, estou muito contente. Contudo, mais importante para mim foi a conquista dos três pontos por parte do Nacional. Foi uma vitória justa. Queríamos dar uma boa reposta relativamente ao jogo anterior em que, penso, não fomos Nacional. Demos essa boa reposta. Ganhámos e ganhámos bem pois realizámos um bom jogo e conseguimos, assim, os três pontos, que era o mais importante.”

Questionado sobre qual dos golos foi mais especial, José Gomes elegeu o segundo.

“O segundo golo deu mais a sensação que estava mais resolvido o jogo, por isso foi mais especial o segundo.”