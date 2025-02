Rui Gouveia, filho de madeirenses, foi hoje ordenado bispo em Lisboa

O filho de madeirenses, D. Rui Gouveia, foi ordenado bispo, está tarde, na Igreja do Mosteiro São Vicente Fora, em Lisboa.

A celebração da ordenação episcopal foi presidida pelo patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, sendo bispos co-ordenantes o cardeal D. Américo Aguiar, bispo de Setúbal, e D. Gilberto Reis, bispo emérito de Setúbal.

Nesta cerimónia estiveram presentes 28 bispos, 180 sacerdotes e 46 diáconos, isto com uma estimativa de cerca 700 pessoas a assistir. A representar a Madeira estiveram o presidente da Assembleia Legislativa, José Manuel Rodrigues, o presidente da Câmara Municipal de Santana, Dinarte Fernandes, a presidente da Junta de Freguesia de São Jorge, Fabiana Matos, o cónego Marcos Gonçalves em representação do bispo do Funchal e um grupo de paroquianos de São Jorge. Este último grupo ofereceu uma mitra em Bordado Madeira ao novo bispo auxiliar de Lisboa.

O novo bispo auxiliar de Lisboa veio de Joanesburgo para a Madeira com oito anos. Quis ser médico, estudou Química e Teologia mas foi ordenado padre em Setúbal.

Foi a 10 de Dezembro de 2024 que Rui Gouveia foi nomeado bispo auxiliar de Lisboa pelo Papa Francisco. O padre, filho de pais naturais do concelho de Santana, era membro do presbitério de Setúbal, diocese onde era pároco e também vigário-geral.