Defender os madeirenses

1. A saída do Bloco de Esquerda do Parlamento deixou as pessoas desprotegidas. É preciso termos de volta a voz do BE, que sempre defendeu os madeirenses e portossantenses, que sempre combateu a corrupção e o compadrio, que sempre se bateu por melhores salários e direitos para quem trabalha e para quem vive da sua magra pensão de reforma ou invalidez, que sempre apresentou propostas para contrariar a pobreza que continua a atingir tantos milhares de famílias na nossa terra.

2. Os sucessivos governos do PSD são responsáveis pela governação desta terra desde sempre. E o que temos?! Governantes arguidos e suspeitos de práticas pouco transparentes; uma crise monumental da habitação que, todos os dias, atira para a rua tantas famílias madeirenses; problemas no Serviço Regional de Saúde, onde falta quase tudo, inclusive medicamentos essenciais para doentes oncológicos e com outras patologias graves; um “exército de pobres” e um “batalhão de trabalhadores precários”, cujos salários miseráveis nem sequer chegam para comer e pagar a habitação; tantos jovens que são obrigados a emigrar para poderem ter uma vida melhor; atentados ambientais perpetrados e permitidos pelos próprios responsáveis governamentais que autorizam obras megalómanas que destroem o nosso património natural e destroem o nosso litoral. A mudança política é urgente. Mas essa mudança política não se faz apenas substituindo o PSD por outros partidos iguais a estes. É por isso que é tão importante ter na Assembleia um Bloco de Esquerda forte para obrigar o próximo governo, seja ele qual for, a resolver os problemas das pessoas.

3. As pessoas conhecem-me. Sabem que, na Assembleia, sempre enfrentei os poderosos e nunca tive medo de denunciar a corrupção e o mal que têm feito à nossa população. É possível uma vida melhor para quem está a sofrer com tantos problemas. Se estivermos na Assembleia podemos obrigar o próximo governo a governar para o bem das pessoas. Se não estivermos lá, não podemos fazer nada. Desta vez, peço aos eleitores que confiem em nós para continuarmos a luta por uma vida melhor e mais digna para todos. Não se arrependerão.