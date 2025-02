Presidente da ALRAM estará presente na ordenação episcopal de D. Rui Gouveia

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira vai deslocar-se a Lisboa a fim de participar na ordenação episcopal do padre, filho de madeirenses, D. Rui Gouveia. A cerimónia acontece no domingo, dia 16 de Fevereiro, pelas 15h30, na igreja do Mosteiro de São Vicente de Fora, em Lisboa.

Segundo nota à imprensa, José Manuel Rodrigues irá representar a Região a convite do Patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, numa cerimónia para a qual foram convidadas paróquias, institutos religiosos, movimentos, comunidades, capelanias e todas as realidades comunitárias da Igreja Católica.

Foi a 10 de Dezembro de 2024 que Rui Gouveia foi nomeado bispo auxiliar de Lisboa pelo Papa Francisco. O padre, filho de pais naturais do concelho de Santana, era membro do presbitério de Setúbal, diocese onde era pároco e também Vigário-Geral.

"É com grande regozijo que o Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira vê a ordenação do padre Rui Augusto Jardim Gouveia como bispo", indica a mesma nota à imprensa.

José Manuel Rodrigues considera ser uma honra para os madeirenses “o reconhecimento de um “filho da Madeira”. Rui Gouveia frequentou a escola primária e secundária” no concelho de Santana e para o presidente do Parlamento madeirense este é um momento muito especial para a Região e para a Igreja Católica portuguesa.