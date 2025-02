Gouveia e Melo 'dribla' jornalistas à entrada para jantar privado

O Almirante Henrique Gouveia e Melo, ex-chefe do Estado-Maior da Armada e potencial candidato às eleições Presidenciais de 2026 está no Funchal para participar num jantar privado num restaurante Almirante, na Zona Velha da Cidade.

Para evitar os jornalistas que o aguardavam à entrada do restaurante, Gouveia e Melo 'driblou' os jornalistas, entrando por porta nas traseiras - Rua Santa Maria - do restaurante.

Para evitar olhar indiscretos do exterior, apesar do jantar decorrer em sala no primeiro andar, já depois do ilustre convidado ter sido avistado no seu interior, houve o cuidado de fechar as persianas.

Entretanto foi dada informação aos jornalistas que Gouveia e Melo não iria prestar declarações por estar num evento privado.