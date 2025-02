Bombeiros e helicóptero combatem fogo na Madalena do Mar

Os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol foram alertados, esta tarde, para combater um incêndio que deflagrou na escarpa da Madalena do Mar.

O helicóptero do Serviço Regional de Protecção Civil também já foi activado, uma vez que as chamas estão a consumir mato numa zona de difícil acesso, e uma equipa dos Bombeiros Voluntários Madeirenses também está a caminho do local.