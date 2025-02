Helicóptero resgata turista que caiu no Cais do Sardinha

Uma turista de 46 anos caiu há instantes na Vereda da Ponta de São Lourenço, no Caniçal, numa zona que está interdita nas imediações da casa, no Cais do Sardinha.

Para o local foram mobilizados seis elementos dos Bombeiros Municipais de Machico e, por mar, uma equipa do Sanas-Madeira. No entanto, não foi possível resgatá-la por mar, tendo sido activado o helicóptero do Serviço Regional de Protecção Civil.

A turista, japonesa, apresenta suspeita de fractura numa perna e já está a ser assistida pelos bombeiros.

Este é o primeiro salvamento do helicóptero da Protecção Civil no Cais do Sardinha.

Dado que a cidadão se encontrava numa zona interdita, este deverá ser o primeiro resgate pago.

Tal como o DIÁRIO noticiou, o diploma estipula o pagamento de uma taxa para activação do helicóptero de 753,25 euros. Junta-se a esse valor base o custo com os recuperadores/salvadores, na ordem dos 105 euros por cada elemento (na generalidade são precisos dois). Na factura pesa, também, o tempo de voo, já que por cada minuto são cobrados 7,50 euros.