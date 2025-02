Duarte Fernandes eleito presidente da Associação de Pesca Desportiva da Região Autónoma da Madeira

A Associação de Pesca Desportiva da Região Autónoma da Madeira (APDRAM) realizou ontem, 5 de Fevereiro de 2025, as eleições para definir os novos corpos sociais que estarão à frente da instituição durante o quadriénio 2025-2028. A votação ocorreu na sede da Associação, situada no Funchal, contando com ampla participação dos associados, tendo elegido Duarte Fernandes a presidente.

Encabeçando a lista "Juntos pelo Futuro da Pesca Desportiva", José Duarte de Jesus Fernandes, venceu a eleição, "tornando-se a preferida entre os membros da comunidade de pesca desportiva", informa uma nota de imprensa divulgada hoje. No seu discurso de vitória, José Duarte de Jesus Fernandes destacou "o compromisso da nova direção com a promoção de práticas sustentáveis e a organização de eventos que valorizem a Pesca Desportiva na Região", realça. "Estamos determinados a fortalecer a presença da Pesca Desportiva na Madeira, promovendo actividades inclusivas e respeitando o meio ambiente", afirmou, citado na nota.

Entre as principais propostas da nova direção estão "a criação de Campeonatos Regionais de Pesca Desportiva, programas educativos sobre preservação marinha e a modernização das infraestruturas associativas". A nova liderança pretende, ainda, "consolidar a Associação como uma referência no sector, promovendo o crescimento da Pesca Desportiva e garantindo a sustentabilidade dos recursos marinhos da Região", conclui.