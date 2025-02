Rui Marote despede-se “com muito orgulho" dos 42 anos na presidência da AFM

Para mostrar as obras que requalificaram a sede da Associação de Futebol da Madeira (AFM) e simultaneamente despedir-se de 42 anos na presidência da mais representativa associação desportiva da Madeira, Rui Marote, o ainda presidente da AFM convidou o presidente do Governo e dos clubes associados para uma visita em jeito de inauguração.

Oportunidade para não só dar a conhecer a renovada “casa do futebol da Madeira”, mas também despedir-se do cargo que ocupa há 42 anos. “É com orgulho que me despeço dos anos que estive à frente da AFM”, declarou o presidente cessante. Na despedida, pese o orgulho de dirigir aquela que “sempre foi a maior associação desportiva da Madeira”, actualmente “com mais de 6 mi atletas federados”, Rui Marote apenas lamentou, também em jeito de desafio ao seu provável sucessor, Rui Coelho - único candidato às eleições a ter lugar no final deste mês -, referindo-se ao futebol de praia, “a única variante do futebol que falta implementar”, apontou.

De resto, lembrou que a sede da AFM, há 10 anos, “esteve na iminência de ser encerrada”, para enaltecer a então decisiva intervenção de Miguel Albuquerque, na altura em vias de assumir a presidência do Governo Regional, e da Federação Portuguesa de Futebol, e em especial do seu presidente, Fernando Gomes.