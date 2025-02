Governo pondera vender pelo menos 49% do capital da TAP

O Governo está a ponderar vender pelo menos 49% do capital da TAP, num processo de privatização que deverá arrancar em março e poderá estar concluído até à primeira metade de 2026, avançou hoje a Bloomberg.

Segundo a agência de informação financeira, que cita fontes próximas do processo, a venda de pelo menos 49% do capital da companhia aérea deverá arrancar em março e poderá estar concluída até final do ano ou já na primeira metade de 2026.

O Governo reuniu-se recentemente com interessados na compra da transportadora aérea portuguesa, no âmbito do processo de reprivatização preparado pelo anterior executivo socialista, que o queria concluir em 2024, mas que ficou em espera com a mudança de Governo.

Os três grandes grupos aéreos europeus - Lufthansa e Air France-KLM e IAG - manifestaram publicamente interesse no negócio.

O ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, disse que a reprivatização iria acelerar após a aprovação do Orçamento do Estado, no final de novembro, adiantando que existia consenso sobre a privatização, mas não sobre a percentagem a vender.