Tolentino Mendonça exorta artistas a "contribuir para trazer esperança no mundo conturbado"

"A arte não é um luxo é uma necessidade do espírito. Não é uma fuga, mas uma responsabilidade, um convite à acção, um apelo, um grito. Educar para a beleza é educar para a esperança", afirmou hoje D. Tolentino Mendonça, na homilia preparada pelo Papa Francisco no âmbito do ‘Jubileu dos Artistas e do Mundo da Cultura’, que se realiza de 15 a 18 de Fevereiro.

Na mensagem compartilhada com as 4 mil pessoas presentes na Basílica de São Pedro neste domingo, 16 de Fevereiro, o cardeal madeirense deixou, assim, um apelo aos artistas, no actual contexto mundial marcado por diversos conflitos.

São chamados todos aqueles que podem contribuir para trazer esperança no mundo conturbado, caracterizado por guerras e conflitos D. Tolentino Mendonça

Na homilia do Papa lida pelo purpurado português, é ainda dito aos artistas que a sua missão “não se limita a criar beleza, mas a revelar a verdade, a bondade e a beleza escondidas nos recantos da história, a dar voz a quem não tem voz, a transformar a dor em esperança”.

Francisco, através de D. Tolentino Mendonça, sublinha que "o artista é aquele ou aquela que tem a função de ajudar a humanidade a não se desnortear, a não perder o horizonte da esperança".

Mas atenção: não é uma esperança fácil, superficial e desencarnada. Não! A verdadeira esperança entrelaça-se com o drama da existência humana. Não é um refúgio confortável, mas um fogo que arde e ilumina, como a Palavra de Deus. Por isso, a arte autêntica é sempre um encontro com o mistério, com a beleza que nos supera, com a dor que nos interpela, com a verdade que nos chama. Caso contrário, 'ai (de nós)'! O Senhor é severo no seu apelo D. Tolentino Mendonça

É ainda pedido aos "homens e mulheres de cultura" que ajudem os outros a "discernir no meio dos diferentes ecos dos acontecimentos deste mundo" e a "explicar-no-los e a iluminar o caminho por onde nos conduzem"

Queridos artistas, vejo em vós guardiães da beleza que sabe inclinar-se sobre as feridas do mundo, que sabe escutar o grito dos pobres, dos sofredores, dos feridos, dos presos, dos perseguidos, dos refugiados. Vejo em vós guardiães das Bem-Aventuranças! Vivemos num tempo em que se erguem novos muros, em que as diferenças se tornam um pretexto para a divisão em vez de serem uma oportunidade de enriquecimento recíproco. Mas vós, homens e mulheres de cultura, sois chamados a construir pontes, a criar espaços de encontro e diálogo, a iluminar as mentes e a aquecer os corações D. Tolentino Mendonça

Concluindo a homilia preparada pelo Papa Francisco, o cardeal fez uma premente exortação aos artistas e ao mundo da cultura em geral:

Que vossa arte seja anúncio de um mundo novo. Que a vossa poesia no-lo mostre! Nunca deixeis de procurar, interrogar, arriscar. Porque a verdadeira arte nunca é acomodada; ela oferece a paz da inquietação. E lembrai-vos: a esperança não é uma ilusão; a beleza não é uma utopia; o vosso dom não é um mero acaso, é uma chamada. Respondei com generosidade, com paixão, com amor

O cardeal Tolentino, actualmente prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação, presidiu à missa dominical, em substituição do Papa Francisco, hospitalizado por uma crise de bronquite.

Momento histórico, ainda que simbólico e por uma razão que, seguramente, o envolvido não quereria que acontecesse.

A eucaristia decorreu, esta manhã, na Basílica de São Pedro, no Vaticano, com transmissão em directo no Canal Vatican News:

Tratou-se de um momento histórico, por ter sido a primeira vez que um madeirense celebrou uma missa em nome do Papa vigente.

