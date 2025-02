Papa Francisco passou noite tranquila e febre baixou

O cardeal madeirense D. Tolentino Mendonça deverá substituir o Papa Francisco, na missa dominical deste fim-de-semana que será celebrada na Basília de São Pedro, no Vaticano. A necessidade de substituição do Sumo Pontífice acontece na sequência do internamento para recuperar de uma bronquite. A notícia é confirmada pela agência Ecclesia.