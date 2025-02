Madeirense D. Tolentino Mendonça vai substituir Papa na missa de domingo

O cardeal madeirense D. Tolentino Mendonça deverá substituir o Papa Francisco, na missa dominical deste fim-de-semana que será celebrada na Basília de São Pedro, no Vaticano. A necessidade de substituição do Sumo Pontífice acontece na sequência do internamento para recuperar de uma bronquite. A notícia é confirmada pela agência Ecclesia.

Apesar de ter sido diagnosticado com bronquite na semana passada, o Papa de 88 anos continuou as suas audiências. No entanto, hoje surgiu a notícia do seu internamento para recuperar a sua saúde.

José Tolentino Mendonça é, actualmente, prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação. A missa de domingo será por ocasião do Jubileu dos Artistas e do Mundo da Cultura.

Segundo a agência Ecclesia, "o Vaticano anunciou hoje o cancelamento de todas as atividades do Papa até 17 de Fevereiro, após Francisco ter sido internado pela quarta vez no Hospital Gemelli, em Roma, devido a uma bronquite".