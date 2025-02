Paulo Brito vai encabeçar a candidatura do Partido Popular Monárquico (PPM) Madeira, desta feita às Eleições Regionais antecipadas de 23 de Março.

A figura, que está ligada ao partido desde 2015, como militante, e desde 2020, como coordenador regional, já encabeçou outras listas do PPM, mas em diferentes sufrágios. Estas serão as suas primeiras eleições como candidato à Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira.

Paulo Brito estreou-se como cabeça-de-lista do PPM pelo Círculo Eleitoral da Madeira nas Eleições Legislativas de 2022, arrecadando 260 votos.

"Existe ainda um enorme trabalho a fazer dentro do PPM-Madeira" "Era um resultado que já estaríamos mais ou menos à espera, em linha com os resultados que o PPM tem tido em anos anteriores, ainda para mais porque estou à frente do partido há cerca de um ano e meio".

No ano seguinte, em 2023, o monárquico encabeçaria a candidatura da coligação ‘Madeira Em Frente’, que unia o PPM e o Nós Cidadãos, não tivesse sido "induzido em erro" e falhado a apresentação da lista no prazo definido pela lei eleitoral.

Em 2024, Brito voltou a ser colocado em lugar cimeiro da lista do Partido Popular Monárquico pelo Círculo Eleitoral da Madeira nas Eleições Legislativas, conseguindo melhorar o resultado de 2022 com 451 votos.

Mas, afinal, quem é Paulo Brito?

Para responder a esta questão o DIÁRIO solicitou a colaboração do próprio, mas foi encaminhado para o contacto de Luís Ornelas, o número dois da lista do PPM candidata às Regionais de 2025. O também responsável pela comunicação do partido a nível nacional e regional, nos Açores, prometeu uma entrevista telefónica com Paulo Brito, o que não chegou a acontecer. A informação solicitada chegou por escrito. Para traçar o perfil do candidato, o DIÁRIO recorreu ainda à sua página pessoal da rede social Facebook.

Foto Facebook Paulo Brito (2013)

Chama-se Paulo Alexandre Lopes de Brito, nasceu há 47 anos na freguesia de Cumeeira, no concelho de Santa Marta de Penaguião, em Vila Real, mas trocou o Norte do País pela capital da Madeira, em 2002.

Foto Facebook Paulo Brito (2009)

Casou-se com uma madeirense com quem teve três filhos.

Foto Facebook Paulo Brito (2011)

Formado em Artes Plásticas, Paulo Brito tem uma carreira artística de cerca de 30 anos, desenvolvendo trabalhos enquanto escultor "com várias obras de artes vendidas a grandes colecionadores nacionais e europeus".

Foto Facebook Paulo Brito (2017)

Para além, de variadíssimas recuperações de fachadas de edifícios históricos na cidade do Funchal, a sua obra de arte mais conhecida pelos madeirenses é uma peça escultórica criada para a comemoração dos 500 anos da freguesia do Campanário. PPM Madeira

Foto Facebook Paulo Brito (2016)

Paulo Brito é profissional de segurança privada, ocupando, actualmente, as funções de vigilante-chefe numa empresa privada.

Foto Facebook Paulo Brito (2024)

Segundo é possível apurar pelo seu Facebook, nutre um especial carinho pelos animais.

Foto Facebook Paulo Brito (2021)

São várias as publicações com animais.

Foto Facebook Paulo Brito (2019)

O contacto com a natureza é também bastante demonstrado.

Foto Facebook Paulo Brito (2015)

Brito mostra ter um papel activo na comunidade com a participação em campanhas de recolha de alimentos, enquanto voluntário.

O candidato do PPM revela ser um aficionado do automobilismo.