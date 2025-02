Vigília pelos Doentes a partir das 18 horas no Hospital Dr. Nélio Mendonça

Está a ser promovida uma Vigília pelos Doentes, que acontecerá hoje, terça-feira, entre as 18h e as 19h30, no Hospital Dr. Nélio Mendonça. Esta é uma forma de assinalar o Dia Mundial do Doente, que anualmente é assinalado a 11 de Fevereiro.

Na sua mensagem, aquando da instituição deste dia, o Papa João Paulo II lembrou que a data representa “encontro com o outro, com quem está doente, com quem cuida e se preocupa. Deste modo, os lugares onde se sofre – hospitais, lares de idosos, famílias – tornam-se também “espaços de partilha, nos quais nos enriquecemos uns aos outros” e “é um sinal para todos, «um hino à dignidade humana, um canto de esperança»”

A vigília pretende ser uma forma de demonstrar apoio, humanização e solidariedade a todos os oentes, suas famílias e cuidadores, na promoção da saúde, na prevenção e, principalmente, na Esperança, mensagem central do Ano Jubilar de 2025.