Rafaela exorta pacto de regime para resolver problemas

Foi no posto florestal do Chão dos Louros e após cumprir um percurso de uma levada juntamente com os deputados que a secretária regional da Agricultura, Ambiente e Pescas, Rafaela Fernandes, exortou Comissão de Agricultura e Pescas da Assembleia da República a deixarem de lado as questões partidárias e optarem por um “pacto de regime” que ajude a resolver questões essenciais no sector e contidos no Fundo Ambiental.

Antes destacou os desafios na gestão integral do Plano Estratégico da Política Agrícola Comum (PEPAC) durante a visita da Comissão de Agricultura e Pescas da Assembleia da República à Madeira.

A governante sublinhou que a implementação do plano enfrenta condicionamentos no domínio da propriedade e pediu apoio, recordando a existência de parcelas de terreno ainda em regime de colonia na freguesia do Curral das Freiras, o que tem gerado constrangimentos na sua gestão e aproveitamento.

Outro ponto de divergência com o Governo da República abordado prende-se no encontro diz respeito às carreiras dos polícias florestais, que, no entender da secretária regional, deveriam estar cobertas pelo Fundo Ambiental. A mesma reivindicação foi estendida aos sapadores florestais e vigilantes da natureza, profissionais essenciais para a preservação e vigilância ambiental.

Rafaela Fernandes lembrou, inclusive, o papel fundamental destes agentes na defesa da soberania do país nas ilhas Selvagens, um território estratégico para a conservação da biodiversidade.

A governante reforçou ainda que, para além da questão financeira, é necessário um pacto de regime para abordar as questões técnicas relacionadas com o PEPAC e a gestão dos recursos naturais. Para Rafaela Fernandes, a colaboração entre os diferentes níveis de governação será essencial para garantir uma abordagem eficaz e sustentável na implementação das políticas ambientais e agrícolas na Região.